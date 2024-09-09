جوليان مور وتيلدا سوينتون في العرض الأول لفيلمهما الجديد The Room Next Door

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حرصت جوليان مور و تيلدا سوينتون على حضور العرض الأول لفيلمهما الجديد The Room Next Door في مهرجان تورونتو السينمائي.

وكان توج فيلم The Room Next Door للمخرج بيدرو ألمودوفار، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 81 الذي اسدل الستار عليه اليوم بعد أكثر من 10 أيام في المدينة الإيطالية الساحرة.

حصدت النجمة العالمية نيكول كيدمان، جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها Baby Girl، في حفل ختام توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81 الذي تختتم فعالياته اليوم بعد اكثر من 10 أيام متواصلة في المدينة الإيطالية الساحرة.

كما حصد الممثل فينسينت ليندون، جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 81 التي يسدل الستار عليها اليوم، بفيلمه The Quiet Son.



جوليان مور وتيلدا سوينتون



جوليان مور في العرض الأول لفيلمهما الجديد The Room Next Door في المهرجان