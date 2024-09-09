شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد كبير من نيكول كيدمان بسبب رقصة على واتساب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت النجمة العالمية نيكول كيدمان وزملاؤها في مسلسل The Perfect Couple "جروب" على تطبيق الـWhatsApp لمحاولة التهرب من تصوير مشهد رقص لبداية المسلسل.

مسلسل The Perfect Couple المكون من ست حلقات يعرض على منصة نيتفلكس، ويشارك في بطولته ليف شرايبر وإيف هيويسون وميجان فاهي وجاك رينور وداكوتا فانينج.

اقتبس مسلسل The Perfect Couple من رواية إلين هيلدربراند لعام 2018 وتتبع أميليا هيويسون، التي على وشك الزواج من عائلة ثرية على الرغم من عدم موافقة والدة العائلة جرير (كيدمان)، في صباح يوم الزفاف، تم العثور على أحد الأشخصا ميتًا على الشاطئ.

وعلى الرغم من الموضوعات الدرامية الجادة في المسلسل، أصرت المخرجة سوزان بير (Bird Box, The Undoing) على تصوير مشهد رقص على الشاطئ، على أنغام أغنية Megan Trainor's Criminals.

ولهذا قام أبطال مسلسل The Perfect Couple ، وعلى رأسهم كيدمان بعمل جروب على تطبيق WhatsApp لمحاولة فشل هذه المهمة، حيث كشفت قالت فاهي، التي تلعب دور ميريت، لـ Variety: "كان الجميع في تلك المجموعة يقولون إنهم لا يريدون القيام بهذه الرقصة لأننا لم نفهم المغزى منها، كما أننى لدي مشكلة كبيرة في تعلم تصميم الرقصات".

ولكن كان أحد أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين المتحمسين للفكرة هو شرايبر، الذي يلعب دور زوج جرير، الذى يدعى تاج، الذى صرح قائلا:" لم أكن في جروب WhatsApp، ولككنى علمت بتمرد فريق الممثلين بأكملهم بشأن هذه الفكرة باستثنائي، كنت بالفعل في مقطورتي أمارس حركات الرقص، فأنا أحب الرقص وشعرت بخيبة أمل نوعًا ما خوفا من إلغاء الفكرة".