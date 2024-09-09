شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تدعم المواهب الشابة من بطولات watch it إلى برنامج كاستنج والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عاتقها دعم المواهب الشابة بكل الطرق، سواء بتقديمها شباب الممثلين في بطولات بمنصة watch it، سواء بمسلسل بالطو، أو حالة خاصة وريفو وغيرها من الأعمال المقبلة، أو بدمجهم في دراما رمضان ومنحهم مساحة كبيرة من الأدوار.

كان للشركة المتحدة أيضا دور كبير في اكتشاف العديد من المواهب من خلال برنامج الدووم، فيما اطلقت برنامج كاستنج والذي عرضت أولى حلقاته يوم الخميس الماضي عبر قناة DMC، عبر موقع X الشهير كأكثر الكلمات تداولاً وبحثاً لأكثر من 24 ساعة متواصلة، حيث يعد البرنامج هو فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب في مصر والوطن العربي للمشاركة في مسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهدف البرنامج إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة، ويشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

يعد البرنامج أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على شاشة قناة dmc.

وخلال الحلقتين الأولى والثانية من البرنامج ظهر عدد كبير من المتقدمين للبرنامج من مختلف محافظات مصر، ولم تقتصر المواهب فقط على المصريين، إنما كان هناك ظهور مميز لبعض المشاركين من خارج مصر، أو المصريين المقيمين خارج مصر، مستغلين وجود مثل تلك البرامج المهمة في اكتشاف جيل جديد من الممثلين للنزول إلى مصر والمشاركة به.

وظهرت في حلقة أمس من البرنامج المتسابقة الفلسطينية كاريس غنيم، والبالغة من العمر 24 عامًا، والتي قالت إنها جاءت إلى مصر منذ يومين، وشاركت في إعلانات أثناء إقامتها بفلسطين".

كما قدمت كاريس خلال الحلقة مشهدًا تمثيليًا بمشاركة المتسابقة "مريم"، وبعد أن قدما المشهد التمثيلي، طلب منهما المخرج عمرو سلامة، تبديل الأدوار، مبديًا إعجابه بأدائهما.

كما شاركت في البرنامج أيضًا، سهيلة الخطيب البالغة من العمر 30 سنة، والتي كانت تدرس هندسة في ألمانيا، ونظرا لحبها للتمثيل، ساعدها أصدقائها للنزول إلى مصر والمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "كاستنج".