شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مهرجان سلا لسينما المرأة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

اختارت إدارة مهرجان سلا لسينما المرأة النجمة هلا شيحة لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

وأكدت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم تتكون من الممثلة والمخرجة المغربية مريم التوزاني، ممثلة المخرجة الهنغارية اجنيس، اوديل سانكارا، ممثلة ومخرجة ومديرة مهرجان، بوركينا فاسو، فلور ألبرت، مخرجة من فرنسا.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ17 التي تقام في الفترة من 23 لـ 28 سبتمبر الجاري كل من الممثلة داليا البحيري لمسيرتها المتميزة في السينما والتلفزيون، والممثلة المغربية سعدية لاديب لمسيرتها السينمائية الرائعة.