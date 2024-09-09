شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل: مفيش وصفة سحرية لزواج ناجح.. اللى عايز يكمل بيكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة شيرى عادل خلال ندوتها بمقر الخليج 365 إلى رأيها في الوصفة السحرية للزواج الناجح قائلة: "مفيش أي وصفة سحرية للزواج الناجح، اللى عايز يكمل بيكمل وده اللى اكتشفته سواء بعد المسلسل أو عقب التجارب اللى اتعلمتها من الحياة".

وأضافت شيرى عادل: بدأت أقتنع إن حتى الصحاب نصيحتهم لبعض مش شرط تكون مناسبة لأن كل واحد غير التانى وكل شخص شريك حياته غير الشريك التانى وبالتالي الطريق اللى تمشي مع حد ما تمشيش مع غيره".

أيضًا كشفت الفنانة شيرى عادل عن كواليس مسلسل الحشاشين التي ظهرت خلاله ضيف شرف بدراما رمضان الماضى، وقالت أثناء حلولها ندوة على تليفزيون الخليج 365: "صحيح ظهرت ضيفة شرف بس حضرت للدور أكتر من مسلسل كامل، وده من كتر الضغط اللى كنت حاسه بيه نظرًا لأسباب عدة منها إن الظهور في الحلقة الأخيرة".

وأضافت: "المسلسل حقق حالة كبيرة من النجاح، وبالتالي حملني ضغط كبير، ثانيًا أنا طالعة فيه بشخصية بنت كريم عبد العزيز ومشهد مؤثر جدًا معاه بعد وصوله لمرحلة مغايرة تمامًا عن اللى سبق ووصل ليها".