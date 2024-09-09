شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب يوسف القعيد ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية، تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، وفى إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، صالونا ثقافيا يستضيف الكاتب الكبير يوسف القعيد، ويديره الكاتب كامل مصطفى رحومة، وذلك في السابعة مساء اليوم الاثنين على مسرح أوبرا دمنهور.

الكاتب والروائى يوسف القعيد وُلد بمحافظة البحيرة في أبريل عام 1944، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1965، شارك فى حرب الاستنزاف التى بدأت فى عام 1969 وحرب أكتوبر 1973 وظل بالقوات المسلحة حتى عام 1974، عمل بمجال الصحافة محررًا أدبيًا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام 2000.

كما كان مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءاً من نوفمبر 2017، وقد اهتم يوسف القعيد بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا وأعراف، كما أنه يعتبر من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة، له العديد من المؤلفات التى تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية والمقالات وادب الرحلات وحولت بعض أعماله إلى افلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2008 وحازت روايته «الحرب في بر مصر» المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية وقد تم تكريمه مؤخراً فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء 32 لإسهاماته الثقافية البارزة.