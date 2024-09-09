الفنانة هاجر الشرنوبي تكشف عن إصابة ابنها في أول أيام الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن إصابة ابنها في أول أيام الدراسة وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت هاجر، صورة لابنها وظهر وهو على كرسي متحرك وبذراع مكسور، وعلقت: "نزلتله صورة إمبارح أول يوم مدرسة، دي صورة تاني يوم مدرسة بيونيقورم المدرس برضو، الحمد لله ربنا يشفيك يا رب"، وقامت بوضع خرزة زرقاء على الصورة في إشارة منها إلى "الحسد".

وشاركت هاجر الشرنوبي مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا أبرزها فيلم "5 محي الدين أبو العز" عام 2023، ومسلسلي "قلع الحجر" و "رحيل" وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، هاجر الشرنوبي تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة، وفيلم "باركود 615" بطولة طارق صابري، راندا البحيري، محمد عز، أحمد عزمي، إخراج مينا سويحة.

اقرأ أيضا:

أنوشكا: عادل إمام اختارني في "فرقة ناجي عطا الله"وقالي هتمضي كده عمياني؟

"مفيش حد في حياتي".. عنبة ينفي شائعة ارتباطه