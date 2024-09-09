عزيز الشافعي وتامر حسين وناقدة فنية يردون على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، على تصريحات الفنان والملحن عمرو مصطفى التي أثار بها الجدل مؤخرًا، مؤكدًا أن ليس لديه زملاء في الوسط الغنائي وكل من يعمل معه حتى ينجح، وهو ما أثار استياء العديد من النجوم والشعراء والملحنين.

وقالت الناقدة مها المتبولي ردًا على تصريحات عمرو مصطفى، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية: "يا صبر عمرو دياب على عمرو مصطفى، وأنا كل شوية أتابع عمرو مصطفى وأشوف اللي هو بيعمله بقول فعلا يا صبرك إزاي ساكت له كل ده؟، هو ساكت له عشان عزيز الشافعي هو اللي راكب السوق بقاله 3 سنين وهو غيران منه، وعمرو مصطفى قولي عمل إيه آخر 3 سنين، لكن اللي راكب السوق مين عزيز الشافعي وأغانيه كلها في كل حتة، والناس كلها بتجيب أغانيه، ودي غيرة فنية بس بجد يا صبرك يا عمرو دياب".

واستكملت: "عمرو مصطفى طيب وبيطلع وينزل على مفيش، ومتاخدش بكلامه وفوت له، ونقعد نفتكر أن عمرو مصطفى عمل لنا بشرة خير، وعملنا ماشربتش من نيلها، وكان ليه مواقف حلوة وأنا بقعد أفتكر المواقف دي وبنسى طريقة كلامه، ومعقول واحد عاقل في الدنيا يقول أنا عبد الوهاب العصر ده، والجنون فنون".

بينما قال الملحن عزيز الشافعي: "احنا ممكن نعلق على الحاجات الفنية، إنما الحاجات اللي فيها ألفاظ متلقش بالفنانين مش هعرف أعلق عليها، بس هو حوار متدني جدًا أحب أن أنا ماردش عليه، والناس كلها متضايقة أن في فنان مصري ممكن يتكلم على زمايله بطريقة مينفعش يتكلم بيها، مابالك بقى بملحن عنده تاريخ وموهبة كبيرة مفترض بيه انه يتحلى بالذوق ويبقى فنان في كلامه زي ما هو فنان في شغله، مفيش واحد من أيام سيد درويش طلع أتكلم على زمايله بالطريقة دي، حاجة مؤسفة".

فيما قال الشاعر تامر حسين: "أنا واحد مبحبش التدني في الحوار وده كان حوار متدني ميستهلش إن احنا نرد عليه، وأنا بحترم نفسي والجمهور، وده حوار متدني بتاع شوارع مينفعش أتكلم فيه، ومش هرد لأن لازم يبقى فيه حدود للمهزلة دي".

ودائمًا ما يثير الفنان والملحن عمرو مصطفى الجدل بتصريحاته، وعلق خلال الفترة الماضية على انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من الأجدر بلقب "صوت مصر" بين عدد من أشهر نجمات الغناء في مصر منهن أنغام وشيرين عبد الوهاب.

ورد عمرو مصطفى من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "لو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر ليه بقي، علمونا في مدرستنا بمشربتش من نيلها، بطوبه فوق طوبه، ببشرة خير، بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، عشانك انتى اتحدى اى مستحيل، وكتير جداً لو عديت محتاج صفحات".

وهذه ليست المناوشات الوحيدة التي دخل بها عمرو مصطفى مؤخرا حيث قام بطرح أغنية بصوت مشابه لصوت سيدة الشرق أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، ليتم تهديد "عمرو" من قبل المنتج محسن جابر بسبب امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية الخاص بالعديد من حفلاتها الغنائية والتي تذاع عبر قناته "مزيكا"، وهو ما استنكره "مصطفي" قائلاً "دلوقتي الموضوع بالذكاء الاصطناعي يعني القواعد اتغيرت".

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