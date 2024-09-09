سارة سلامة تنشر صورا جريئة بملابس البحر..والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها داخل البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت سارة سلامة، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت داخل "مركب لانش" داخل البحر، مرتدية ملابس جريئة تناسب الأجواء.

وتفاعل رواد انستجرام مع صور سارة سلامة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رائعة جدًا"، "جميلة الجميلات"، تجنني يا روحي"، "قمر أوي"، "كوين وتجنني يا قمر".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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