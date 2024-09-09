شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جوهر يلتقى بجمهوره على مسرح النهر بساقية الصاوي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المطرب أحمد جوهر بجمهوره الليلة بصحبة فريق حورات باند في التاسعة مساء على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، ويقدم جوهر باقة من أغانية التي يطلبها دائمًا منه جمهوره في كل مكان منها "هات لى قلبك ووحدانى وشبكنى الهوى وأوعدك وغيرها من الأغانى".



حورات باند

يذكر أن المطرب أحمد جوهر هو أحد نجوم التسعينيات الذى صال وجال بأغانيه وسط الشباب وهو من صعيد مصر. تربى في أسرة دينية، حيث كان والده من أشهر قراء القرآن الكريم، وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الدينى بالمعهد.

التحق أحمد جوهر بفرقة الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج الشهير وكانت فرقة استعراضية، حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي بجامعة القاهرة، وهو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي له 4 ألبومات وهم "اصحى، هايل، شبكني الهوى، حاسب" أغانيه المصورة هى: هات لى قلبك، وحدانى، شبكنى الهوى، أوعدك، عليه العوض، أوكية، الشهيد "التي أصدرها بعد قيام ثورة 25 يناير".