شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يطرح أحدث ألبوماته "اليوم جميل" بلوك مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل النجم هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه والذي يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

جدير بالذكر أن ألبوم "اليوم جميل" لأمير الغناء العربى مكون من ٩ اغاني هم "يا ويل حالي" و "اديتك ورود" و "حمل الليالي" و "تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و "فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و "عادي" و "بستان شوك" كما تعاون أيضا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.

وكان أمير الغناء العربى تألق مؤخراً فى ليلة ساحرة على مسرح محكى القلعة ضمن فاعليات الدورة الأخيرة من المهرجان، فى ليلة تجلت خلالها ألوان الطرب الأصيل مع ألحان تلامس القلوب وتحيي ذكريات الزمن الجميل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، أطل أمير الغناء العربى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية وسط ترحيب حار من الحضور الجماهيرى الكبير، وقدم مختارات من أبرز أعماله التي جابت بنا ذكريات الحب والشجن وأبهرت كل محبيه هى: "بحبك أنا، بحبك يا غالى، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق فى الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبتلى السنين، مشتريكى، نسيانك صعب، غلطة، ما تهدديش، سألتك، لسه بتسألى، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتنى، إيه يا للى بحبك، عيشها من قلبك".