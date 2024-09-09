شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مسلسل Shogun: لا أريد لأطفالى الانضمام إلى البوب اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بطلة مسلسل Shogun آنا ساواي، عن بداياتها في موسيقى البوب اليابانية، معترفة بأنها "لا تريد لأطفالها - التي لم تنجبهم بعد - أن يفعلوا ذلك"، وذلك بعد فوز العمل بـ 14 جائزة من Creative Arts Emmys.

وتحدثت ساواي عن تحولها إلى ممثلة طفلة في سن الحادية عشرة، قبل أن تنضم في النهاية إلى فرقة البوب اليابانية Faky كمغنية رئيسية في عام 2013، ومع ذلك، لم تتحدث الممثلة بحب عن وقتها في صناعة الموسيقى، متذكرة الطريقة الساخرة إلى حد ما التي اكتسبت بها فرقة Faky اسمها.

وصرحت ساواي قائلة: "كانوا يصنفوننا على أننا "الفتيات الحقيقيات"، وكأننا سنكون أصليات للغاية، لذلك اعتقدوا أن الاسم يُظهر الوعي الذاتي - مثل، سنسمي هذا مزيفًا، لأننا حقيقيون جدا".

وعن التحضيرات الشاقة للأداء والتدريبات، تابعت ساواي قائلة: "خلال تلك السنوات العشر، تعلمت الاستماع أكثر من قول أي شيء، وهذا جعلني أفقد الثقة في نفسي".

وأكدت ساواي قائلة:" ربما لو لم أمر بهذه التجربة، كنت لأجد طريقًا مختصرًا لأكون مرتاحة بالطريقة التي أنا عليها وأكون نفسي دون اعتذار، خاصة بعد دخولى عالم التمثيل، و لهذا لن أوصي أي شخص أبدًا بالانضمام إلى صناعة البوب الياباني، ولا أريد لأطفالي - إذا رزقت بهم فى المستقبل - أن يفعلوا ذلك".

لعبت ساواي دور البطولة في الموسم الأول من مسلسل Shōgun على قناة FX بدور ماريكو، وهي امرأة تعمل كمترجمة بين اللورد توراناجا (هيرويوكي سانادا) وجون بلاكثورن (كوزمو جارفيس)، البروتستانتي الإنجليزي الذي انتهى به المطاف على متن سفينة غارقة في اليابان في القرن السابع عشر، قبل مساعدة توراناجا ضد أعدائه.