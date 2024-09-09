شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة تراث سيد درويش تقدم حفلاً في معهد الموسيقى العربية.. 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة تراث سيد درويش حفلاً موسيقيًا في معهد الموسيقى العربية يوم 20 شهر سبتمبر الحالي، وذلك بقيادة المايسترو محمد حسن درويش بمشاركة الفنانة سوزان مهدى.



فرقة تراث سيد درويش

سيد درويش كان شغوفًا بالسفر من أجل التعلم ومعرفة الجديد في عالم الموسيقي، وكان قبل عزل الخديوي عباس حلمي الثاني قد تقدم بطلب يلتمس ترشيحه لبعثة فنية إلى الخارج يدرس فيها الموسيقى على نفقة الحكومة المصرية وأرفق بطلبه دور (عواطفك دي أشهر من نار) الذي كانت بداية كل شطرة منه تبدأ بحرف من حروف اسم عباس حلمي خديوي مصر آملا في الموافقة علي طلبه، ولكن لم يستجب الخديوي لطلبه واكتفي بمنحه مكافأة مالية.

ورحل فنان الشعب سيد درويش يوم 15 سبتمبر عام 1923، تاركًا مشاريع غنائية وألحانًا لمسرحيات لم يكملها، ولكنه كانت لديه أحلام وطموحات فنية طوال الوقت ولكن الأمنية التي كان اقترب في تحقيقها قبل وفاته كانت السفر إلى إيطاليا على نفقته الخاصة ليستكمل دراساته الموسيقية سعيًا وراء صقل موهبته بالعلم، وبالفعل حدد الموعد وجهز كل شيء استعدادًا للسفر، ولكن تلك الأمنية لم يتمكن من تحقيقها فالموت لم يمهله الوقت ليسافر ويدرس.