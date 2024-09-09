شكرا لقرائتكم خبر عن رامي وحيد خلال كواليس فيلمه الجديد: أول خطوة بالسينما الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامى وحيد عن استعداده لتجربة جديدة في السينما الأمريكية من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إذ كتب: "أول خطوة ليا في السينما الأمريكية فيلم living with grandma عن قصة حقيقية أتمنى أني أكون دايمًا عند حسن الظن".



رامى وحيد

وكان رامي وحيد تصدر التريند فى وقت سابق منن العام الجارى بعدما أعلن عن خبر زواجه، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" وقتها أكد أنه أعلن عن زواجه لأن الزواج إشهار، وقال إنه تعرف على عروسه منذ فترة بمصر، وتم الزواج، وسافرا سويا إلى أمريكا؛ لارتباطه بتصوير فيلم أمريكي في لوس أنجلوس.

وأضاف رامي وحيد أنه سيعود إلى مصر بمجرد الانتهاء من التصوير، وأن هاتفه لم يهدأ منذ أن أعلن عن خبر زواجه، مؤكدا أنه لا يهتم بالتريند، وإنما أعلن من باب الإشهار، وأنه يرى أن حياته الشخصية خاصة به، ولا يحق لأحد التدخل فيها، موجهًا الشكر لكل من قام بتهنئته عبر مواقع السوشيال ميديا.

وكان آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى، وهو من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.