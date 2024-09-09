ممر شرفي لكلب "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بمطار القاهرة عقب عرضه في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد مطار القاهرة الدولي، استقبال حافل لصناع وفريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" فور عودتهم بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وفوجئ صناع وفريق عمل الفيلم بممر شرفي للكلب رامبو في مطار القاهرة الدولي فور الوصول من قبل مدربيه وأصدقائه.

ووجهت الفنانة ركين سعد إحدى بطلات الفيلم الشكر والتحية لصناع وفريق العمل عقب عرض الفيلم ضمن مسابقة "آفاق أكسترا"، ونشرت صور من المؤتمر الصحفي للفيلم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وأعربت عن سعادتها قائلة: "أنا سعيدة وفخورة للغاية لكوني هنا وأمثل حبيبتي مصر، أشعر بالامتنان لكوني جزء من هذا الفيلم والعمل مع كل طاقم العمل المذهل، كتير بحبكم".

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

الفيلم يشارك في بطولته عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

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