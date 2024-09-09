لقاء سويدان تنشر فيديو داخل عصارة قصب.. والجمهور: "أحلى عصير ده ولا إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها، مقطع فيديو جديد له، أثناء تجربتها عمل عصير القصب داخل "العصارة".

ونشرت لقاء، مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أحلى عصير قصب من ايدي في إسكندرية".

تفاعل رواد "انستجرام"، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ماشاء الله عليكي يا قلبي"، "ربي يحفظك ويسعدك"، "منورة الإسكندرية كلها"، "أحلى عصير ده ولا إيه".

يذكر أن، آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل الوصفة السحرية الذي تم عرضه مؤخرا عبر قنوات dmc، وضم عدد كبير من النجوم منهم شيري عادل ومحمد أبو داوود وعمر الشناوي وكارولين عزمي وغيرهم.

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