رامي وحيد يبدأ تصوير أولى تجاربه الفنية في السينما الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان رامي وحيد، عن بدء تصوير أولى تجاربه في السينما الأمريكية بفيلم جديد بعنوان "Living with Grandma" وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر رامي، صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس التصوير، وعلق: "أول خطوة ليا في السينما الأمريكية فيلم (Living with Grandma) عن قصة حقيقية، أتمنى أني أكون دايمًا عند حسن الظن".

شارك الفنان رامي وحيد خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال التلفزيونية كان أبرزها مسلسل "الطوفان" عام 2017، مسلسل "سلسال الدم ج5" عام 2018، مسلسل "قيد عائلي" عام 2019، مسلسل "إلا أنا" عام 2020، مسلسل "موسى" عام 2021.

يذكر أن آخر مشاركات رامي وحيد كانت بمسلسل "المماليك" عام 2022.

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