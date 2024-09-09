شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يعلن أفضل 10 أفلام في استفتاء أهم 100 فيلم رومانسي بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن نتائج استفتاء أجراه لاختيار أفضل مائة فيلم رومانسى فى تاريخ السينما المصرية، على هامش دورته الأربعين المقررة إقامتها من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير إباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية والدورة مهداة الى الفنانة نيللى.

وجرى الاستفتاء بمشاركة 52 ناقد وكاتبا وإعلاميا، ويأتي ليعبر عن شعار الدورة "الرومانسية" وتتصدر البوستر الخاص بها النجمة الراحلة هند رستم، ويعد الاستفتاء مكملًا لمسيرة مهمة يقوم بها المهرجان لمشاركة النقاد والكتاب في اختيار أهم الأفلام التي تعبر عن نوعيات مختلفة كالكوميدية والغنائية والإستعراضية ومنها استفتاء هذا العام الخاص بالرومانسية.

وكشف الاستفتاء الذي سيتم طبعه في كتاب يوزع في أثناء الدورة، حيث جاءت النتائج لتعبر عن أن تاريخ السينما المصرية حافلًا بالأعمال الرومانسية التي قدمها كبار النجوم، وفي مقدمتهم فاتن حمامة وسعاد حسني وشادية وهند رستم وبوسي ومريم فخر الدين ومديحة يسرى، ونادية لطفي وغيرهن، عبد الحليم حافظ، وشكري سرحان، ورشدي أباظة، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وعماد حمدي، ونور الشريف، وغيرهم، وكذلك المخرجين عز الدين ذو الفقار، وهنري بركات، ومحمد كريم.

وجاء ترتيب اول عشر افلام كالتالي ، حيث حصل فيلم "حبيبي دائمًا" بطولة النجم الراحل نور الشريف والنجمة بوسي، على المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء فيلم "الوسادة الخالية" والثالث فيلم "أغلى من حياتي" والرابع "نهر الحب" أما المركز الخامس فأحتله فيلم "بين الأطلال" ثم السادس "أيامنا الحلوة" والسابع "رد قلبي" وفي المركز الثامن فيلم "معبودة الجماهير" والتاسع فيلم "دعاء الكروان"، وحصد فيلم "سهر الليالي"المركز العاشر في الاستفتاء.

ويتضمن الاستفتاء دراسات حول تاريخ الرومانسية لعدد من الباحثين والنقاد، ومقالات حول أهم الأفلام التي تضمنها الاستفتاء.