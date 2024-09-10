بالفيديو.. محمد سامي يكشف أعماله الفنية الجديدة وموقفه النهائي من "جعفر العمدة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة عن آخر أعماله الفنية التي يعمل عليها حاليا، والمقرر عرضها الفترة المقبلة، وموقفه النهائي من تصوير مسلسل "جعفر العمدة 2".

وقال "سامي"، في لقاء ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "عندي مسلسلين اش اش للفنانة مي عمر، وسيد الناس للفنان عمرو سعد، هيكونوا من أهم أعمالي الفترة الجاية، المسلسلين بيضموا ممثلين عاملين مجهود جبار معايا.

وعن مسلسل "جعفر العمدة 2"، أوضح "سامي"، خلال تكريمه في مهرجان دير جيست: "مسلسل جعفر العمدة 2 مشروع عشان يتعمل لازم يدرس كويس جدًا، مينفعش أغامر بنجاح الجزء الأول وأدخل أعمل الجزء الثاني بلا دراسة، لأنه مسلسل مهم جدًا".

وأكد أن جعفر العمدة من أهم المسلسلات التي عرضت الفترة الأخيرة، ونجح بشكل كبير في الوطن العربي، مرادفًا: "جعفر العمدة 2 لازم يتعمل بحساسية رهيبة لازم أركز يتعمل ازاي عشان ينجح أكتر من الجزء الأول".

يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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