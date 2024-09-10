شيرين توجه رسالة لجمهورها بعد الفوز بجائزة غنائية.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب رسالة خاصة لجمهورها بعدما حصدت جائزة الجمهور "أفضل مطربة" من حفل توزيع جوائز "دير جيست" السنوي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، رسالة من الفنانة شيرين، والتي قالت فيها: "شكرًا جدا للتكريم والروح المعنوية اللي بتدوهني، وشكرا لكل القائمين على مسابقة دير جيست".

وأضافت: "شكرا على التكريم قد ايه فارق معايا نفسيا ومعنويًا، وشكرًا لكل الفنانين اللي هنوني في الحفل، وبتمنى لكل الفائزين حياة فنية جميلة مثمرة بالأعمال الناجحة، وشكرا وكل حفلة وأنتم طيبين".

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي حفل توزيع جوائز دير جيست وسط حضور أبرز وألمع نجوم الفن والغناء والإعلام في مصر والوطن العربي.

وشهد حفل توزيع جوائز "دير جيست" حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين وهم الفنان صبري فواز، النجمة سوسن بدر، النجمة ليلى علوي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنان محمود عبد المغني، الفنان شريف منير، الفنانة لطيفة، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة لطيفة، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هيدي كرم، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة صبا مبارك، الفنانة روجينا.

وتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في المجال الإعلامي من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنقسم الجوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيع، أفضل مذيعة، أفضل موقع إخباري، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل قناة إذاعية، إلى جانب أفضل مطرب وأفضل مطربة.

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