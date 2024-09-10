شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "بوتكس" لأسماء مصطفى يتناول مصير الحب في العلاقة وصوت أم كلثوم حاضر والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة الأردنية أسماء مصطفى فى المسابقة الرسمية بـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، بعرض "بوتكس"، دراماتورجيا أسماء مصطفى، عن نص "صدى" للفنان عبد المنعم عمايري، ونص "هوى شرقي" للفنانة أسماء مصطفى، وتمثيل أسماء مصطفى، هشام سويدان، مساعد مخرج، ياسمين الدلو، مصمم الإضاءة محمد مراشدة، منفذ الإضاءة مكرم كفاوين، فني صوتيات رمزي جاد الله، مصمم الديكور ومدير خشبة ناصر شحدة.

والعرض يتناول علاقة المرأة والرجل (زوجة وزوج) فما مصير الحب في تلك العلاقة، ومن خلال العرض ندخل إلى عوالم مختلفة عالم نعيشه كل يوم مع شريك حياتنا كأزواج أو كعاشقين، ويطرح العرض أسئلة كثيرة نكشف العلاقة بمشاكلها و إيجابياتها وتجلياتها، فماهي طبيعة الإشكالية التي تحكم العلاقة بعد الارتباط؟ وهل من الممكن أن تدوم بشكلها الحميمي الذي بدأ في زمن عبثي وهو زمن البوتكس والحب في زمن البوتكس؟



العرض الأردني بوتكس من الأردن



العرض الأردني بوتوكس للفنانة أسماء مصطفي

والعرض يقصد زمن التجميل والاقنعة خارجيًا وداخليًا فأساس أي علاقة هو الانسان ذاته بروحه وفكره وجسده بحبه وشغفه وحتى أخطاءه، فربما يتقن المتزوجون سر الإجابة عليه ليس في العرض بل بمشاهدة أنفسهم وذواتهم لربما في ذات كنان وطيف ، كنان الزوج الرسام الفنان التشكيلي وطيف الزوجة التي تعشق الرقص التعبيري ، تفاصيل الحياة اليومية البسيطة التي أحيانا لربما لا يلتفتان لها كلا الطرفيين آو يلتفت لها أحد الطرفين لكنها تترك أثارا عميقه في حياتنا أمام مواجهة الواقع ومتطلبات الحياة ودوامة وطاحونة الحياة والزمن والحصار الذي يلاحق الانسان في كل تفاصيله مما يؤدي إلى شرخ هذه العلاقة الحميمو لتتحول إلى عزلة وتوتر وخلاف بين علاقة الأزواج وكشف وتعرية ومعالجة الزيف.

البوتكس في هذا العرض هو الذي نغلف به أنفسنا من الخارج ونضعنا أنفسنا امام ومواجهة وتعرية للذات ومكاشفة بين الزوجين وبوح لربما يؤلم أحيانا أكثر مما يعالج علاقة الحب التي تتحول إلى كره بين الحقيقة والوهم، الخيانة والالتزام، الصدق والكذب، صراع الذات مع تلك القيم والمبادئ التي لها مقاييس تختلف من فرد لآخر ومن علاقه إلى أخرى.



عرض بوتكس من الأردن

هذا العرض يتوغل في عمق الذات الإنسانية، ويكشف مقدار الخلل، والجفاء والقسوة الباردة التي تسكن في داخلنا حين نزيفها بقشرة براقة أو بوتكس من الخارج، ويعالج العمل العلاقة من خلال البوح الذي أحيانا يسوده العنف أحيانا والهدوء أحيانا والصمت أحيانا والعتاب آحيانا، والتوتر والقلق من خلال الكلمة المنطوقة، وأحيانا من خلال الصمت العقابي ومن خلال العزلة عن ذواتهم وعزلة كل ذات عن الآخر من خلال لغة الجسد التعبيري (الكوريوغرافي) بمساحة واسعة من الرقص التعبيري المحمل بدلالات وشفرات عميقة تعبر عن حالة البعد العاطفي والروحي والجسدي بينهما بسبب طاقة جسدية مشحونة تحيلهما إلي أن يصبحا أفراد في حلبة ملاكمة بمصاحبة توليف جديد وتوزيع لموسيقي ومقطوعات إم كلثوم ( أنت عمري، ليلة حب، وصفولي الصبر، الأطلال).



العرض الأردني بوتكس

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة المصرية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.