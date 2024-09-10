شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة بعد عودته من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير عن القبض علية فور عودته من أمريكا بعد ان أحيا عدة حفلات هناك، وأفادت المصادر المقربة منه أنه كان يحمل 12 سيجار إلكترونى لتقديمها هدايا لبعض أصدقائه ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وهو قام بشرائهما من هناك لافتا أنه لايجيد القراءة او الكتابة ولا يعلم بمخالفته بحيازتهما، ويذكر أن قام منذ ايام الفنان سعد الصغير على أداء مناسك العمرة في الأراضى السعودية المقدسة، وشارك سعد بعدة صور من داخل الكعبة المشرفة مع مجموعة من أعضاء فرقته .وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل اسم بابا الشغلانة، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.