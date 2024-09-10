كيت ميدلتون تعلن تعافيها وتتحدّث حول رحلة الإبحار في “مياه السرطان العاصفة”

شاركت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، الأخبار السّارة بأنها أكملت علاجها الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مؤثّر أصدره قصر كنسينغتون في لندن، تحدّثت الأميرة البالغة من العمر ٤٢ عامًا عن الرحلة الصعبة التي واجهتها هي وعائلتها خلال الأشهر التسعة الماضية.

أعلنت كيت لأول مرة عن تشخيص إصابتها بالسرطان في آذار/مارس الفائت وكشفت أنها ستخضع للعلاج الكيميائي الوقائي.

لقد ابتعدت عن الحياة العامة للتركيز على تعافيها، لكن إعلان اليوم يجلب الأمل والتفاؤل بالمستقبل.

وتحدّثت الأميرة عن تجربتها ووصفتها بأنها “صعبة بشكل لا يصدَّق” ولاحظت كيف غيّرت حياتها في لحظة.

وتحدّثت عن الإبحار في “مياه السرطان العاصفة” وطبيعة الرحلة التي لا يمكن التنبّؤ بها، ليس فقط لنفسها ولكن لأحبّائها.

وفي رسالة بالفيديو، وصفت كيت طريقها من خلال العلاج بأنه معقّد ومتواضع، ما منحها منظورًا جديدًا للحياة.

وشدّدت على أهمية الأشياء البسيطة والتي غالبًا ما يتمّ تجاهلها، مثل الحب والأسرة، والتي أصبحت مصدرًا للقوة طوال فترة تعافيها.

وعلى الرغم من الصعوبات، كانت رسالة كيت مليئة بالأمل والامتنان. وبينما انتهى علاجها، أقرّت بأن تعافيها الكامل سيستغرق بعض الوقت وأن تركيزها الأساسي الآن ينصبّ على البقاء خالية من السرطان.

وقالت: “مع اقتراب فصل الصيف من نهايته، لا أستطيع أن أخبركم بمدى الارتياح الذي أشعر به بعد أن أكملت أخيرًا علاجي الكيميائي،لقد كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة. الحياة كما تعلمون يمكن أن تتغير في لحظة وكان علينا إيجاد طريقة للتنقل في المياه العاصفة والطريق المجهول.”إن رحلة السرطان معقدّة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للجميع، وخاصة أولئك الأقرب إليك.مع التواضع، فإنه يضعك أيضًا وجهًا لوجه مع نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، ومع ذلك، منظور جديد لكل شيء.”هذه المرّة قبل كل شيء تذكرني أنا ووليام بالتفكير والامتنان للأشياء البسيطة والمهمّة في الحياة، والتي غالبًا ما يعتبرها الكثير منا أمرًا مفروغًا منه. مجرد الحب والمحبة.إن التركيز الآن على القيام بكل ما بوسعي للبقاء خالية من السرطان. وعلى الرغم من أنني انتهيت من العلاج الكيميائي، إلا أن طريقي إلى الشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن أستمر في قبول كل يوم كما هو.”ومع ذلك، فإنني أتطلع إلى العودة إلى العمل والقيام ببعض المشاركات العامة الإضافية في الأشهر المقبلة عندما أستطيع ذلك.”على الرغم من كل ما حدث من قبل، فإنني أدخل هذه المرحلة الجديدة من التعافي بإحساس متجدّد بالأمل وتقدير للحياة.أنا ووليام ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه واستمدنا قوّة كبيرة من جميع أولئك الذين يساعدوننا في هذا الوقت. لقد كان لطف الجميع وتعاطفهم وتعاطفهم أمرًا متواضعًا حقًا.إلى كل أولئك الذين يواصلون رحلة السرطان الخاصة بهم – سأبقى معكم، جنبًا إلى جنب، يدًا بيد. من الظلام، يمكن أن يأتي النور، لذلك دعّ هذا النور يضيء”.

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وكانت كيت قد ظهرت عدّة مرات علنًا هذا العام، بما في ذلك في Trooping the Color في يونيو وويمبلدون في يوليو، حيث تلقّت تصفيقًا حارًا.

ومن المتوقَّع أن تشارك كيت في بعض الفعاليات العامة في وقت لاحق من هذا العام، مثل فعاليات الذكرى في تشرين الثاني/نوفمبر وحفل ترانيم عيد الميلاد، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت خالية من السرطان رسميًا.