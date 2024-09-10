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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صوراً لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بفستان قصير أبيض اللون، لاق بها الى حد بعيد، وشبهها الجمهور بالملاك.
ونسقت مع الاطلالة صندال أزرق اللون، وحقيبة يد مميزة من مجموعة Hermes، يصل سعرها الى حوالى 84 ألف دولار أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.
يذكر أن هيفا كانت قد ردت على حذف بعض أغنياتها من منصة تيك توك، وكتبت: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".
وتابعت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضا أغاني ألبوم بابا فين!! أحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم (بابا فين ) تعود ملكيته لي أنا شخصيا! ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأضافت: "وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني، للعلم، شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيع الألبوم ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الآن! اقتضى التوضيح ردا على التساؤلات الكثيرة وشكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي كالملاك باللون الأبيض.. وتختار حقيبة يد مميزة من Hermes لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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