بهذه الطريقة.. شريهان تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة شريهان، دعم القضية والشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد ونزوح الآلاف من الأهالي وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وأعادت شريهان، نشر إحدى العبارات التي يتم تداولها على نطاق واسع من قبل رواد "السوشيال ميديا" حول الحرب في غزة وتضمنت الآتي: "إن التكلفة الإنسانية للحرب على غزة لا يقبلها ذو ضمير وأخلاق ومبادئ إنسانية وإنني واحدة من الذين ينتابهم الغضب حيال ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق القانون الدولي".

وكشف السيناريست مدحت العدل في تصريحات لموقع "ET بالعربي" عن تحضيره لمشروع فني جديد مع النجمة شريهان بعد النجاح الكبير لمسرحية "كوكو شانيل" وقال: "بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبيرة شريهان مسلسل درامي".

احتفلت النجمة شريهان مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها تالية القران الـ 15 في جو عائلي، ونشرت صور من الاحتفال عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وظهرت تالية ومن أمامها كعكة عيد الميلاد وعلقت شريهان: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

وكشفت شريهان في وقت سابق عام 2021 عن قصة إنجاب طفلتها تالية القرآن، ومرورها بالعديد من الصعوبات والمخاطر أثناء فترة حملها، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "كنتي حلم وأمنية تمنتها على شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قلت لها أتمني، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكنتي دعوتي المستجابة".

يذكر أن، آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

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