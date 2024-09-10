شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى تكشف عن إصابة ابنها فى المدرسة بأول أيام الدراسة (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

تعرض يوسف نجل الفنانة هاجر الشرنوبى لإصابة فى ذراعه، وذلك خلال أول يوم دراسة، حيث شاركت هاجر متابعيها بصورة ابنها يوسف جالساً على كرسى متحرك بعد إجراء الإسعافات اللازمة لذراعه ووضع فى الجبس، وعلقت هاجر على الصورة التي نشرتها على ستورى حسابها بموقع انستجرام: "نزلتله صورة امبارح أول يوم مدرسة دي صورة تاني يوم مدرسة الحمد لله ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب".



هاجر الشرنوبي

يذكر أن هاجر الشرنوبى شاركت مؤخراً فى مسلسل رحيل المكوّن من 15 حلقة، والذى تم عرضه على قناة ON الشهر الماضي، والعمل بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل رحيل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول رحيل (ياسمين صبري) التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار.. العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟.