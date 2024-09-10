شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح بطل سلسلة Fast & Furious بعد حبسه بسبب ابنته وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الجهات المختصة فى أمريكا سراح النجم العالمى تيريس جيبسون بطل سلسلة Fast & Furious من الحجز منذ ساعات، بعد أن تقدمت محاميته تانيا ميتشل جراهام باستئناف على حكم القاضى، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.

كما أكد موقع TMZ أن الاستئناف يعني أن تيريس لم يكن عليه دفع 73 ألف دولار قبل إطلاق سراحه، وهذا لا يعني أنه لم يعد مدينًا بنفقة طفلته المستحقة، لكنه تأخر فقط عن الدفع.

لدى جيبسون طفلة تدعى سورايا بالغة من العمر 5 سنوات من زوجته السابقة سامانثا لي، وظهر في محكمة مقاطعة فولتون صباح يوم الاثنين لمواجهة القاضي في خضم مشكلة نفقة الطفلة الجارية، ولم تسر الجلسة بشكل جيد بالنسبة لـ جيبسون.

وقرر القاضي كيفن فارمر حبس تيريس لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة بدفع 10 آلاف دولار شهريًا بدءا من أبريل 2023، ومن ثم كشف القاضي أن جيبسون يمكنه تسوية الأمور وتجنب السجن، إذا دفع 73 ألف دولار، بما في ذلك 7500 دولار لرسوم محامي سامانثا، ويبدو أن جيبسون توقع اعتقاله، يوم الأحد حيث وصف تحركات سامانثا بأنها "سخيفة"، بينما أصر على أنه برىء تمامًا.

كما أكد جيبسون أن ما حدث من زوجته السابقة ما هي إلا تصرفات درامية بسبب وجود اتفاقية ما قبل الزواج تغطي كل شيء لطلاقهما في عام 2020.

كما وجه انتقادًا لمحامي سامانثا، متسائلًا عن سبب عدم طلبهم الاطلاع على كشوف حساباته المصرفية، مدعيًا أن ذلك سيُظهر أنه كان يدفع إعانة الطفلة أو لا، وبدلاً من ذلك، قال إنهم شاهدوا أفلامه على موقع IMDB واعتبروه بمثابة "بنك" للأموال.

وما صعد الأمور بين الثنائى هو دفع جيبسون حوالى 2200 دولار شهريًا لـ زوجته السابقة، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي حدده القاضي.