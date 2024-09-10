سيلينا غوميز في أجرأ اعترافاتها: غير قادرة على إنجاب أطفال لهذا السّبب

في مقابلة صريحة، كشفت سيلينا غوميز أنّها غير قادرة على حمل أطفالها من جرّاء مشاكلها الصّحيّة.

وفي حديثها إلى “فانيتي فير”، قامت الممثّلة البالغة من العمر إثنين وثلاثين عامًا رحلتها العاطفيّة للتّأقلم مع تحدّياتها الطّبيّة وكيف أنّها لن تتمكّن أبدًا من إنجاب طفل.

وتحدثت غوميز، التي تمّ تشخيص إصابتها بمرض الذّئبة عام ٢٠١٣ وخضعت لعملية زرع كلية عام ٢٠١٧، عن تأثير حالتها الصّحيّة في خططها لتصبح أمًّا.

وأوضحت لمجلة “فانيتي فير”: “لسوء الحظّ، أعاني مشاكل صحّيّة كثيرة من شأنها أن تعرّض حياتي وطفلي للخطر”.

وبينما كافحت غوميز في البداية لتحقيق هذا الهدف، أعربت عن امتنانها للمسارات البديلة للأمومة.

وقالت: “أجد أنّه من الجيّد أن يكون هناك أشخاص رائعون على استعداد للقيام بتأجير الأرحام أو التّبنّي، وكلاهما احتمال كبير بالنّسبة لي”.

“أنا متحمّسة لما ستؤدّي إليه تلك الرّحلة، لكنّها ستبدو مختلفة بعض الشّيء.

“في نهاية المطاف، لا يهمّني سيكون، سيكون لي طفلٌ”.

وكانت غوميز قد شاركت بأفكارها بشأن التّبنّي، إذ قالت لمجلّة “تايم” في أيّار/مايو الفائت إنّها فكّرت في التّبنّي قبل سنّ الخامسة والثّلاثين وهي لا تزال عزباء.

إنّ انفتاحها على هذه الخطط يعكس رغبتها القويّة في أن تصبح أمًّا، على الرّغم من العقبات التي تعترض طريقها.

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منذ يوليو ٢٠٢٣، تواعد غوميز منتج التّسجيلات بيني بلانكو الذي أعرب مؤخّرًا عن رغبته في إنجاب أطفال مع غوميز خلال ظهوره في برنامج The Howard Stern Show.

وقال لهوارد ستيرن: “هذا هو هدفي التّالي، وهو تحديد المربّع الذي أحبّ أن أكون فيه مع الأطفال”.