جوائز بيلبورد العالمية للموسيقى بنسخة عربية في الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - سيقام حفل الجوائز 11 ديسمبر ضمن أسبوع الرياض الموسيقي الأول

أعلنت بيلبورد عربية عن إطلاق النسخة الأولى من جوائزها الموسيقية بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ضمن أسبوع الرياض الموسيقي الأول، وهو إحدى مبادرات هيئة الموسيقى السعودية التي تستضيف خبراء وصانعي الموسيقى من مختلف دول العالم في أحد أسرع المراكز نموّاً في قطاع المهرجانات والفعاليات الموسيقية.

وباعتبارها من أكثر المنصّات تميّزاً ومصداقية في اكتشاف الفنانين العرب الجدد والإضاءة على المخضرمين منهم، فإن حفل الجوائز السنوي، سيرسّخ الجهود التي بدأتها "بيلبورد عربية" منذ إطلاقها قبل عام واحد فقط، عبر قوائمها الموسيقية الشهيرة ومبادراتها وفعالياتها.

وفي السياق نفسه، فإن هذا الحفل السنوي الذي سيكرّم الفنانين العرب المبدعين ويحتفي بأعمالهم الفنية، سيمثّل أيضاً حالة جديدة تماماً وغير مألوفة في المنطقة ككل. فعلى خلاف معظم الجوائز الأخرى، ستكون شعبية الفنان والترتيب الذي تحصده أغنياته في قوائم بيلبورد الموسيقية الشهيرة والموثوقة، هما العامل الأساسي لفوزه بتلك الجوائز المرموقة. وستشمل الجوائز مجموعة واسعة من الفئات، بما فيها أفضل فنان، وأفضل فنانة، وأبرز أغاني السنة والكثير غيرها.

وقوائم "بيلبورد عربية" تشمل القائمتين الرائدتين: بيلبورد عربية هوت 100 وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان، بالإضافة إلى سبع قوائم جديدة تمّ إطلاقها حديثاً، خاصة باللهجات الخليجية والمصرية والشامية والمغربية وبأغاني الهيب هوب والإندي العربية والشيلات. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه القوائم التي شكّلت علامة فارقة في المنطقة، تستند إلى المعايير الراسخة التي اعتمدتها علامة بيلبورد العالمية لثمانية عقود.

وإلى جانب تكريم أفضل الفنانين والأغاني لهذا العام، ستحتفي جوائز "بيلبورد عربية" بالمواهب المتنوعة في السعودية والمنطقة. كما سيتم الإعلان عن أغانِ مشتركة جديدة بين الفنانين، وستقام عروض حصرية يقدّم خلالها فنانون عرب وعالميون أجمل أغنياتهم وأكثرها شعبية.

وفي تعليقها على هذا الحدث، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: "إن "بيلبورد عربية" أصبحت خلال سنة واحدة فقط، الأسرع نموّاً بين منصّات الموسيقى، لأنها انعكاس واقعي لما يفضّله المستمعون ولأنها تستطلع آراء ملايين المتابعين وتحاكي أمزجتهم الفنية".

كما نوّهت الراشد إلى أهمية الاحتفاء بالتنوّع الذي تتمتّع به الثقافة الموسيقية والفنية في المنطقة، إن كان عبر القوائم الشهيرة للأغاني الأكثر رواجاً أو عبر قوائم اللهجات، واليوم عبر أكبر جائزة موسيقية في العالم"، مشيرة إلى أن "دعم وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع بيلبورد العالمية، يساهمان إلى حدّ بعيد في تعزيز إمكانياتنا لدعم الفنانين العرب ونقل تجاربهم وأعمالهم إلى المنصّات العالمية وتطوير قطاع الموسيقى الحيوي في المنطقة".

النسخة الأولى

من جانبه، قال رامي زيدان، مدير عام منصّة "بيلبورد عربية": "يسعدني الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز "بيلبورد عربية" للموسيقى في الرياض باعتبارها واحدة من أسرع المراكز نموّاً على مستوى قطاع الموسيقى حول العالم"، مضيفاً أن الجمهور سيختبر تنوّع الموسيقى العربية بشكل مباشر، وسيشاهد المعجبون فنانيهم المفضّلين عبر عروض فنية متنوعة. ولفت زيدان إلى أن "بيلبورد عربية" تتطلّع من خلال إطلاقها حفل جوائزها السنوي إلى الاحتفاء بالفنانين العرب وتسليط الضوء على موسيقاهم وقصصهم التي كانت غائبة عن المشهد العام مع أنها تستحق كل التقدير إقليمياً ودولياً.

من جهته، قال مايك فان، رئيس بيلبورد: "نحن فخورون بإطلاق حفل جوائز بيلبورد الموسيقية في الرياض، وهي الحدث الموسيقي العالمي الأبرز، في تكريم المواهب الموسيقية والإنجازات التي تحقّقها في القوائم والتصنيفات، ويسعدنا أن نرى هذا الإرث وهذه الرؤية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نسلّط الضوء على التميّز الموسيقي للفنانين العرب".

مضيفاً: "لا يحتفي الحدث بالنجاح التجاري للفنانين فحسب، بل ويسلّط الضوء أيضاً على تأثيرهم الحقيقي في صناعة الموسيقى وعلى تطور المشهد الموسيقي ككل". واعتبر فان، أن الفوز بإحدى جوائز بيلبورد الموسيقية ليس مجرّد ليلة واحدة من التكريم، بل إنه يمثل لحظة مهمة يرتقي فيها الفنان نحو نجاح دائم. مؤكّداً أن جوائز "بيلبورد عربية"، تخضع للمنهجية ذاتها في تقييم الفنانين على أساس شعبيتهم لدى عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم .

تمّ إطلاق بيلبورد عربية في يونيو 2023 لتسليط الضوء على الفنانين العرب ونقل موسيقاهم وقصصهم للساحة الدولية. وخلال عام واحد فقط، نجحت بيلبورد عربية بإطلاق العديد من المباردات المهمّة في المنطقة، من بينها أخبار "بيلبورد عربية"، والمرأة في الموسيقى، والقوائم الموسيقية و"أصوات الأرض". وقد وفرت هذه المبادرات البيئة الضرورية للفنانين المخضرمين والجدد للوصول إلى جمهور أوسع. وإلى جانب المبادرات، ابتكرت بيلبورد عربية فعاليات فريدة تسلط الضوء على الأصوات العربية، بما فيها سلسلة "جلسات بيلبورد العربية" الحصرية في الاستوديو.