هدى المفتي تروج لمسلسلها الجديد " مطعم الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة هدى المفتي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "مطعم الحبايب"، والمقرر عرضه يوم ٣ أكتوبر المقبل عبر منصة "شاهد vip".

ونشرت هدى، البوستر الدعائي لمسلسل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت به منفردة، وعلقت: "وديدة أبو المجد".

مسلسل مطعم الحبايب تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

يُذكر أن مطعم الحبايب ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، إذ حققا نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التليفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.