بسبب إطلالتها الغربية.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند محرك البحث جوجل"، عقب خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وذلك على هامش تكريمها بجائزة "أفضل ممثلة" عن مسلسل "صيد العقارب" ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست".

ونشرت غادة، الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "الشكر وكل التقدير لجمهوري العزيز على التصويت واني اخدت جايزة أحسن ممثلة دراما عن مسلسل صيد العقارب، والجايزة دي غالية جدًا عليا عشان من تصويتكم، وطبعًا أحب أشكر دير جيست على الجايزة وعلى التنظيم ومن نجاح لنجاح دايمًا، وأخيرًا أحب أشكر كل القائمين على اليوم وبشكر مجهودكم معايا".

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" حول عالمة حشرات تدعى "عايدة" التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل شقيقها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وشارك ببطولة المسلسل رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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