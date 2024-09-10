فن ومشاهير

صورة- إسراء عبد الفتاح مع ابنتها في أول يوم دراسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، أحدث ظهور لها وظهرت وهي ترافق ابنتها في أول يوم دراسي لها.

ونشرت الصورة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "أول يوم دراسي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ما شاء الله، ربنا يوفقها ويحميها، شايفه وش حمدي المرغني، بالتوفيق حبيبتي، ربنا يحفظكوا يا روح قلبي".

يذكر أن الفنانة إسراء عبد الفتاح شاركت بفيلم ""ويزو سكول"، لنجمة "مسرح مصر" الفنانة دينا محسن، وسامي مغاوري، وعلا رامي، عبدالباسط حمودة، ونجوم "مسرح مصر، وبيشوي، وهو عمل من تأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب، وإنتاج شركة "باخوس فيلم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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