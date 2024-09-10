شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: تيتا زوزو أمتع التجارب.. واتعلمت من إسعاد يونس كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق الفنان إسلام إبراهيم مشاركته مع النجمة إسعاد يونس فى مسلسل تيتا زوزو المقرر انطلاق عرضه على قناة dmc يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى، ونشر فيديو من الكواليس مع فريق العمل عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب إسلام إبراهيم "خلصت تجربة من أمتع وألذ وأدفى التجارب اللى دخلتها الشغل مع صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس أو إس زى ما بتحب نقولها لأنها قريبة من الكل ممتع بشكل ما يتوصفش".

وأضاف: "أم بكل ما تحمل الكلمة من معانى عندها أمومة مفرطة، لدرجة أنى كنت بحس أن ربنا طبطب عليا بالعمل ده السنة دى بالذات عشان استمتع بكل المشاعر الحلوة، دى فنانة تتعلم منها الالتزام، والتركيز، والتفانى فى الشغل خفة دم وضحك، وطفولة طول ما أنت بتصور، حد كده ربنا مجمع فيه كل الحاجات اللى صعب تتجمع فى شخصية واحدة".

واختتم كلامه: "بنحبك يا إس، لأنك تستاهلى كل الحب، والحاجات الحلوة اللى فى الدنيا، وأخيرا شكرًا أستاذة شرين عادل إنك خلتيني جزء من التجربة دي وطبعا كلامي عن حلاوتك هيحتاج بوست لوحده، وشكرًا زيزو محمد عبد العزيز على رشدي، شكرًا سيف رشيد على تعبك معايا ربنا يكتبلنا النجاح، هتوحشوني أوي".

ومسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.