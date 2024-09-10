المركز القومي للسينما يقيم العرض الأول لفيلم بليغ الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أكتوبر المقبل..

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر العرض الأول للفيلم الوثائقي بليغ عاشق النغم بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر في تمام الساعة ٨ مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وفيلم الطير المسافر " بليغ .. عاشق النغم" من إنتاج المركز القومي للسينما ، إخراج وتصوير مدير التصوير د. حسين بكر، وفكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مونتاج كلاً من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى. أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.

رحلة شيّقة

ويقدم فيلم بليغ رحلة شيّقة في حياة الملحن الذي صنع ألحاناً خالدة تزينت بها أصوات عمالقة الغناء العربي، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية. يركز الفيلم على مراحل مهمة من مسيرته الفنية، بدءاً من بداياته وحتى ذروة إبداعاته، مع تسليط الضوء على علاقاته المهنية التي ساهمت في تشكيل موسيقاه الفريدة.

ويعتمد فيلم بليغ على مواد أرشيفية ، إضافةً إلى مقابلات مع شخصيات مؤثرة من نجوم الغناء والموسيقي والسينما في حياة بليغ حمدي. يعد الفيلم ليس فقط استعادةً لذكريات هذا الموسيقار الفذ، بل أيضاً نافذة جديدة لفهم أعمق لتأثيره على الموسيقى العربية.

وعقب عرض فيلم بليغ يقام صالون ثقافي بمشاركة الدكتور أشرف عبدالرحمن والصحفي محمد دياب، يدير الصالون الناقد محمود عبدالشكور ، ويتخلل الصالون عزف عود لبعض ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي

ويأتي عرض فيلم بليغ بحضور مجموعة من السينمائيين والإعلاميين والصحفيين ،وعدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية ، والدعوة عامة ومجانية للجمهور ومحبي السينما لحضور عرض الفيلم.