شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تستعرض إطلالتها الجديدة وتثير الجدل بهذه الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها وجمهورها، يوميا على إنستجرام بصور من كواليس أعمالها وحياتها والمهرجانات التى تحضرها والحكم المفضلة لديها، وتتميز غادة دائما بإطلالتها المختلفة وغير المعتادة وتحب الإطلالات التى تناسبها وتناسب شكلها، ونشرت غادة صورة لحكمة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دع القطار يفوتك ليست كل السكك تحمل وجهتك".

وتصدرت النجمة غادة عبد الرازق التريند بعد ظهورها مؤخرًا بلوك جديد ومفاجئ لجمهورها خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها روتانا، حيث ظهرت بإطلالة نالت متابعيها على السوشيال ميديا، وتفاعل معها عدد من نجمات الفن بالتعليقات ومنهم رانيا يوسف حيث كتبت: "حبيبتى ربنا يسعدها ويعوضها خير ويحفظهالك ويخليكى ليها" وكتبت سوسن بدر"قمراية"، بينما كتبت سلمى أبو ضيف "حلوة".

غادة عبد الرازق توجه رسالة لابنتها روتانا

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة إلى ابنتها روتانا في عيد ميلادها، حيث كتبت غادة على إنستجرام: "كل سنة وأنتي طيبة وعيد ميلاد سعيد لأجمل بنت فى الدنيا ويارب دايمًا في سعادة، أنتي أجمل حاجة حصلتلي في حياتي يا روتانا وربنا كرمني بيكي وشكرًا أنك هدتيني كمان أجمل حفيدتين في الدنيا".

وقدمت غادة عبد الرازق في رمضان، مسلسل صيد العقارب وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق