بالصور- نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد مع صديقاتها وتعلق:"أحلى نيفو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة نيرمين الفقي وسط صديقاتها بعيد ميلاد ونشرت صور من الاحتفال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلقت "الفقي" على الصور: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى نيفو، عقبال 100 سنة في صحة، وسعادة يارب".

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات: "واو، ملكة، كتير بتشبهك، قمر طول عمرك، جميلتي الحلوة، تدوم الضحكة والسعادة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل محارب الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، من بطولة الفنان حسن الرداد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن .

اقرأ أيضًا:

بالصور- 10 بوسترات مسلسل "برغم القانون".. تعرف على الأبطال

محمد رمضان مع نادر حمدي في أحدث ظهور..والجمهور يعلق