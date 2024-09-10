بوسي وشمس وبرلنتي.. تعرف على أزمات سعد الصغير قبل القبض عليه في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

ألقي القبض على الفنان سعد الصغير، من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي بعد عودته من الولايات المتحدة، وتم العثور بحوزته على مواد مخدرة تشمل زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وخلال السطور التالية نستعرض ما تعرض له الفنان سعد الصغير من أزمات الفترة الماضية:

أزمة سعد الصغير وطليقته "برلنتي"

في مايو الماضي، حضر المطرب الشعبي سعد الصغير إلى قسم شرطة الهرم، برفة زوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، بعد اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حررت طليقته محضرًا ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



أزمة سعد الصغير وبوسي

نشب خلافات بين الفنان سعد الصغيروالمطربة "بوسي" بعد أن طالبها بدفع 200 ألف جنيه تعويضًا، عن الأدوات المنزلية التي تحصلت عليها من الشقة التي كان يسكن فيها والدها قبل وفاته، إذ أشار إلى أنه ليس لها الحق في أخذ مستلزمات الشقة لأنها ليست ملكًا لها، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: "بوسي اتصلت بيا وقالت لي الحقني وليد فطين ممضيني على 28 إيصال أمانة، ورحت لها المحكمة وهي عليها 30 إيصال أمانة، بوسي راحت جابت فطين كتفته وجابت ناس وضربته 13 مرة بالشبشب على وشه".

الراقصة شمس

أزمة سعد وشمس، بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج، ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات سابقة وحتى لا تغضب زوجته الأولى.

لم تنتي الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

ثم عادت شمس، واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيس بوك، ليرد عليها بأنه تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.