بالصور.. استقبال الكلب "رامبو" المشارك في مهرجان فينسيا بعد عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

استقبل مطار القاهرة الكلب "رامبو" بطل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بعد عودته من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 لهذا العام.

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

الفيلم يشارك في بطولته عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

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