كزبرة يطرح كليب "رُزمة" مع صاحبة أغنية بصاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "رُزمة" وتعاون فيها مع المطربة نورين أبو سعدة، صاحبة أغنية "بصاصة"وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعد أغنية "رُزمة" أولى أغنيات ألبومه الجديد "الفرح"، والأغنية من كلمات وألحان كزبرة وخالد حسين، والكليب من إخراج هيثم حجر.

يذكر أن، كزبرة شارك في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، ومن إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

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