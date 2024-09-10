شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تناقش قضية الماء والحياة وقصة "بانتو" بمهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم دولة جنوب أفريقيا عرضا بعنوان "Water" ضمن عروض المسابقة الرسمية بـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والدورة تحمل اسم الدكتور علاء عبد العزيز.

عرض "الماء" المشارك بـ مهرجان المسرح التجريبى مدته 60 دقيقة ويتناول بشكل فلسفى قضية الماء والحياة، والمعاناة التى يعانيها البشر فى البحث عن الماء، وتغنى البطلة وتناجى بكلمات تؤكد أن الماء هو الحياة، الماء هو الشفاء، الماء هو عنصر التغيير، ومن خلال الخط الدرامي في العمل تؤكد علي قبول الذات واباع الحدس، وتشير أن الماء هو قطعة من الجمال والسلام والألم والفرح.



عرض الماء لجنوب افريقيا بمهرجان المسرح التجريبي (1)



عرض الماء لجنوب افريقيا بمهرجان المسرح التجريبي (2)



عرض الماء لجنوب افريقيا بمهرجان المسرح التجريبي (3)

ويتتبع العمل قصة "بانتو " الذي يبحث عن الماء بعدما أصبح نقص الماء موضوعًا قريبًا من معظمنا، حيث عانينا منذ أيام بدون ماء لفترة طويلة وأصبحت الحرارة أكثر حدة ويلتصق بنا النهار ونحن نخلد إلى النوم ، هل سيجد بانتو الماء الذي سيمنحه ويعيد له الحياة؟، وهذا السؤال يوجه العرض لكل مشاهديه ليبحثوا له عن إجابة مع بانتو .



عرض جنوب افريقيا المشارك بمهرجان المسرح التجريبي (1)



عرض جنوب افريقيا المشارك بمهرجان المسرح التجريبي (2)



عرض جنوب افريقيا المشارك بمهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



العرض يناقش قصية الماء والصراع مع الحياة



العرض يناقش قصية الماء والصراع مع الحياة



العرض يناقش قصية الماء والصراع مع الحياة