بالصور- نجل أنجلينا جولي يدعمها في مهرجان تورونتو وأثار النّدوب على وجهه

ظهرت أنجلينا جولي وابنها باكس لأوّل مرة على السّجّادة الحمراء معًا في مهرجان تورونتو السّينمائيّ الدّوليّ، بعد أشهر قليلة من حادث الدّرّاجة الإلكترونيّة العنيف الذي تعرض له باكس في لوس أنجلوس.

انضمّ الشّاب، البالغ من العمر عشرين عامًا، إلى والدته لدعم فيلمها الأخير “Without Blood”، إذ ظهر لأوّل مرّة ندوب في جبهته وذراعه من الحادث.

كان حدث السّجّادة الحمراء شأنًا عائليًّا للثّنائي، ممّا يمثّل عودة باكس إلى الحياة العامّة منذ الاصطدام الذي وقع في يوليو الفائت، الذي أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقع هذا الحادث عندما اصطدم باكس بسيّارة خلال ساعة الذّروة في لوس فيليز وكان الشّهود يخشون في البداية حدوث الأسوأ عندما رأوه مستلقيًا فاقدًا للوعي. ومع ذلك، قام المسعفون بإنعاشه وهو يتعافى منذ ذلك الحين وعائلته إلى جانبه.

وظلت جولي بجانب باكس طوال فترة تعافيه، بينما شوهد والده براد بيت مؤخّرًا وهو يحضر مهرجان البندقيّة السّينمائيّ مع صديقته إيناس دي رامون.

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ولكن مع استمراره في التّعافي، يشير وجود باكس في العرض الأوّل إلى جانب والدته إلى أنّه في حالة تحسن ومستعدّ للمضيّ قدمًا.

نذكر أنّ الفيلم من بطولة سلمى حايك ومن إخراج أنجلينا جولي يتناول موضوعات ثقيلة مثل الأسرة والحرب والانتقام، ممّا يزيد من التّشويق المحيط بالعرض الأوّل للمهرجان.