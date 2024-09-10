سيلينا جوميز تكشف تفاصيل مشكلتها مع الإنجاب وتفكر في الأم البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت المغنية العالمية سيلينا جوميز عن تفاصيل مشكلتها مع الإنجاب وذلك في حوارها مع مجلة "فانيتي فير".

وأوضحت سيلينا في حوارها أن هناك مشاكل صحية تجعلها غير قادرة على الإنجاب وقالت: "لم أقل هذا من قبل، ولكن لسوء الحظ لا أستطيع إنجاب أطفال فلدي الكثير من المشاكل الطبية التي قد تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر، كان علي أن أحزن على هذا الأمر لفترة من الوقت، لكنني في وضع أفضل الان، وأجد أنه من حسن الحظ أن هناك أشخاًص رائعين على استعداد للقيام بدور الأم البديلة، وهناك فرص للتبني، فأنا آخذ هذه الاحتمالات بعين الاعتبار".

وأضافت: "أنا متحمسة لما ستبدو عليه هذه الرحلة، لكنها قد تكون مختلفة بعض الشئ، في النهاية لا أهتم سيكون لي طفل".

أعلنت سيلينا جوميز عام 2015 عن تشخيص إصابتها بمرض "الذئبة"، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يسبب إلتهابًا والمًا في أي جزء من الجسم، مما يؤدي إلى مهاجمة الجسم للأنسجة السليمة، كما كشفت عن خضوعها لعملية زرع كلية تبرعت بها صديقتها الممثلة فرانسيا رايسا عام 2020، وأشارت أيضًا إلى أن تشخيص حالتها النفسية بـ "اضطراب ثنائي القطب".

تصدرت سيلينا جوميز محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تخطي ثروتها حاجز المليار دولار وفقًا لموقع "Bloomberg" وأصبحت أصغر مليارديرة في العالم، وجاء السبب وراء دخولها القائمة نظرًا للنجاح الكبير لعلامتها التجارية للجمال والموضة والتي حققت نسب مبيعات فاق كل الوقعات، وأشار الموقع في تقريره إلى أن ثروة سيلينا جوميز تخطت حاجز المليار دولار وبالتحديد 1.3 مليار.

يذكر أن آخر مشاركات النجمة سيلينا جوميز على شاشة السينما كانت بفيلم الجريمة والإثارة "Emilia Perez" الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي ورشح لجائزة "أفضل فيلم" في الفعاليات.

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