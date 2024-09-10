خالد الصاوي يودع كلبته "كيم": "باي باي حبيبة قلب بابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان خالد الصاوي صورة تجمعه بإحدى كلابه وتدعى "كيم"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ولم يوضح الصاوي هل توفيت أم لا، ليكتب تعليقًا على الصورة: "كيم ينبوع الحنان العائلة، باي باي حبيبة قلب بابي، يا رب أرجوك اجمعني بيها وبـ ميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل".

جاءت التعليقات على الصورة كالتالي: "تعيش وتفتكر يا فنان"، "ربنا يصبرك"، "فراقهم صعب أوي"، "آسفه لخسارتك فراقهم بيوجع قوي"، "ربنا يصبر قلب حضرتك".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي خاض السباق الرمضاني 2024 بمشاركته في مسلسل صدفة بطولة: ريهام حجاج، عصام السقا.

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