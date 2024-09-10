دينا عن مطالبات البعض اعتزالها الرقص بسبب تقدمها في العمر: "اللي بيضايق مايتفرجش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الراقصة دينا عن مطالبات البعض اعتزالها الرقص الشرقي، وعن السبب وراء عدم ظهور علامات الكبر على وجهها بالرغم من تقدمها بالسن.

وحلت دينا ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس زيجاتها الـ 9، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن كواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن مطالبات البعض اعتزالها الرقص قالت: "أنا حرة، هو أنا بروح لهم أخبط عليهم في البيت أرقص لهم اللي بيضايق ميتفرجش، شغلتنا أنت بتجيبني بفلوس مش ببلاش إنت بتدفع لي، المكان بيجبني بيدفع لي لو أنا مش كفء لا هيجبني ولا هيدفع لي".

وكانت آخر أعمال دينا فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن دينا تشارك بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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