تامر حسين ينشر صورة مع نانسي عجرم ويعلق: "حبيبتي وصديقتي نورتي مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الشاعر تامر حسين، متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعه بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتب تامر، تعليقًا على الصورة، التي نُشرت عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "مع الجمال كله نانسي عجرم، حبيبتى وصديقتى الفنانة نورتي مصر".

وكان الشاعر تامر حسين، انتقد تصريحات الفنان والملحن عمرو مصطفى التي أثار بها الجدل مؤخرًا، مؤكدًا أنه ليس لديه زملاء في الوسط الغنائي وكل من يعمل معه حتى ينجح، وهو ما أثار استياء العديد من النجوم والشعراء والملحنين.

الشاعر تامر حسين، قال في أحد اللقاءات التلفزيونية: "أنا واحد مبحبش التدني في الحوار وده كان حوار متدني ميستهلش إن احنا نرد عليه، وأنا بحترم نفسي والجمهور، وده حوار متدني بتاع شوارع مينفعش أتكلم فيه، ومش هرد لأن لازم يبقى فيه حدود للمهزلة دي".

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