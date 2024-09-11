فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر في لندن.. والجمهور: "صورة تاخد العقل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رومانسية مع زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما في لندن.

ونشر سامي، صورة سيلفي، مع مي عمر، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب متابعيه وجمهوره.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يخليكم لبعض ويحميكم"، "هو في حلاوة كده"، "منورين الدنيا كلها"، "أحبكما كثيرًا"، "حبايب هارتي"، "الصورة تاخد العقل".

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يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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