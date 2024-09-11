شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس وخالد شباط على watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الأربعاء، العرض الأول لمسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس وخالد شباط على منصة watch it، من إخراج أحمد خالد أمين، وهو البطولة الأولى المطلقة للفنانة رنا رئيس، والعمل من إنتاجات watch it الأصلية.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت رنا رئيس أكدت لـ"الخليج 365" أن مسلسل "إنترفيو" تجربة صعبة، موضحة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا هتتعرض على واتش ات قريب يا رب تعجب الناس".

وأعربت عن حبها لشغل المنصات، مؤكدة أن أعمال المنصات تشبه السينما في البيت، والجمهور هو من يختار العمل الذي يود مشاهدته، مؤكدة: "أنا بحب شغل المنصات جدا لأنه قريب من السينما".

وأوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا في علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة باءت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.

