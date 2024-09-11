رامي وحيد يشارك في فيلم أمريكي لأول مرة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان “رامى وحيد” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أعلن امشاركته في السينما الأمريكية لأول مرة عبر فيلم Living With Grandma.

أول فيلم عالمي لرامي وحيد:

نشر “رامي وحيد” مقاطع فيديو وصور على حسابه على انستجرام من كواليس الفيلم حيث ظهر مع المخرجة فينيس إيفري وهي توجهه للرد على احدى الممثلات بجملة "هل تعتقدين أنك أفضل مننا؟".

وفي مشهد آخر، نرى رامي يستقبل شاب وامرأة، ويرجح العنوان أنها جدته، وعلق رامي: "اول خطوه ليا في السينما الامريكيه فيلم living with grandma عن قصه حقيقيه اتمني اني اكون دايما عند حسن الظن. شكرًا يا فينيس على كل شيء".

شارك الفنان رامي وحيد خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال التلفزيونية كان أبرزها مسلسل "الطوفان" عام 2017، مسلسل "سلسال الدم ج5" عام 2018، مسلسل "قيد عائلي" عام 2019، مسلسل "إلا أنا" عام 2020، مسلسل "موسى" عام 2021.

كانت آخر أعمال “رامي وحيد” الفنية كان دوره في مسلسل "المماليك" الذي عُرض عام 2022، وشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، ودوللي شاهين، ونانسي صلاح، ومحمد سليمان، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وسيدرا، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

يذكر انه اعلن “رامي وحيد” خبر زواجه للجمهور منذ فترة، بصورة من عقد قرانه بأحد المساجد في أمريكا، وهو يقف إلى جانب زوجته، وأرفقها بتعليق: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم الزواج الحمدلله"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يُشار إلى أن “رامي وحيد” أتم عقد قرانه وزفافه منذ ما يقرب من شهر في سرية تامة أثناء تواجده بأمريكا، نظرًا لأنه يفضل عدم الإفصاح عن تفاصيل حياته الشخصية، ولكنه وجد أنه من الأفضل إعلان خبر الزواج بشكل رسمي، لأن الزواج أساسه الإشهار.

وحسبما أفادت أنباء عدة، يتواجد رامي حاليًا في أمريكا مع عروسته، لاستئناف تصوير بعض من أعماله الفنية التي يشارك فيها، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.