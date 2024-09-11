فيلم يرقة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان البترون لأفلام البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

فاز الفيلم اللبناني يَرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني بجائزة الجمهور من مهرجان البترون لأفلام البحر المتوسط، ليصبح في رصيد الفيلم أكثر من 15 جائزة دولية خلال جولة مشاركاته في المهرجانات العالمية.

تدور أحداث الفيلم حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدينة ليون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما. خیط من طریق الحریر كالذي يربط بین البلد والمهجر، وفي خضم هجرتهما القسرية، هل تجد كل منهما عزاءها مع الأخرى؟

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز أهمها الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢٣ ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بنجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية وجائزة الجمهور في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، وتنويه خاص من مهرجان كينماستيك الدولي للأفلام القصيرة في مالطا، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا، وجائزة أفضل تمثيل وأفضل سيناريو في مهرجان ميريس السينمائي في إسبانيا

الفيلم من تأليف ميشيل كسرواني وتشاركها الإخراج شقيقتها نويل كسرواني التي تقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ماسا زاهر، وإنتاج Dewberries Films، وBiennale de Lyon، والمنتجة مارين ڨاييان، وتتولى شركة Lights On مبيعات الفيلم عالميًا، بينما تتولى شركة MAD Distribution حقوق التوزيع والمبيعات للفيلم في العالم العربي.