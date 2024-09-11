شكرا لقرائتكم خبر عن شيا ويجهام وويل باتون ينضمان إلى مسلسل "JonBenét Ramsey" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن انضمام كل من النجمان شيا ويجهام وويل باتون، وتقديم أدوار رئيسية أمام ميليسا مكارثي وكلايف أوين، في المسلسل الجديد JonBenét Ramsey المقرر عرضه عبر منصة باراماونت + والذي سيكون من إنتاج MTV Entertainment Studios و101 Studios.



شيا ويجهام وويل باتون

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن المسلسل الجديد الذي يأتي بعنوان JonBenét Ramsey، يتناول جريمة القتل المأساوية التي لم تُحل بعد لملكة جمال عمرها ست سنوات، ويتتبع المسلسل عائلة الفتاة، قبل وبعد المأساة وهم يمرون بخسارة مؤلمة لطفلة بينما يواجهون تدقيقًا مكثفًا ناجمًا عن جنون وسائل الإعلام الذي تسبب في أسر هذه القضية.

وسيلعب ويجام دور المدعي العام "أليكس هانتر"، وهو أحد معارف عائلة رامزي، وسيلعب باتون دور "لو سميث"، وهو أسطورة بين رجال إنفاذ القانون، الذي عمل في أكثر من 150 قضية قتل في بولدر سبرينجز.